UNICEF: 'Gazze'de su tükendi, çocuklar kirli suları...'

UNICEF, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de suyun tükendiğini belirtti. UNICEF, "çocuklar kuyulardaki kirli suları kullanmak zorunda" açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.10.2023 - 10:09
UNICEF: 'Gazze'de su tükendi, çocuklar kirli suları...'
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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze Şeridi'nde, suyun tükendiğini, aile ve çocukların, kuyulardaki kirli suları kullanmak zorunda kaldığını duyurdu.

UNICEF'in X platformunda yaptığı açıklamada, "Gazze'deki aile ve çocuklara yardımların engelsiz ulaşabilmesi için bizlerin, hemen insani ateşkese ihtiyacımız var" ifadeleri paylaşıldı.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), dün yaptığı açıklamada, Gazze'ye yakıt girdiğine ilişkin haberleri yalanladı. UNRWA'dan bir başka yetkili de yaptığı açıklamada, Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ne yakıt, ne yiyecek, ne de su girişi olduğunu, hiçbir tedarik maddesinin kente girmediğini belirtti.


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