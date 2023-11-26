Üniversite konserinde izdiham: 4 kişi öldü
Hindistan'da bir üniversite konserinde izdiham yaşandı. Konserde yaşanan izdihamda 4 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.
Hindistan'ın Kerala eyaletinde Cochin Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde düzenlenen konserde yaşanan izdihamda 4 kişi hayatını kaybetti.
Hindustan Times'ın haberine göre, Cochin Üniversitesindeki festivalde, Nikita Gandhi'nin konseri sırasında izdiham yaşandı.
İzdihamda 4 kişi yaşamını yitirdi, 60'tan fazla kişi yaralandı.
Yetkililer, olayın konserin düzenlendiği yerin giriş ve çıkışının aynı olması nedeniyle meydana geldiğini öne sürdü.
Eyalet Başbakanı Pinarayi Vijayan, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.
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