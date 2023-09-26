Üniversitede ‘influencer’lık bölümü açıldı

Yayınlanma: 26.09.2023 - 14:24

Güncelleme: 26.09.2023 - 15:52

İrlanda'nın Waterford kentindeki South East Teknoloji Üniversitesi (SETU), sosyal medya alanında uzmanlaşma hayali olan öğrenciler için yeni bir fırsatı açıkladı.

SETU, içerik oluşturma ve sosyal medya alanında lisans programı açacaklarını duyurdu. Duyuruya göre, üç yıl sürecek olan "influencer"lık bölümüne başvuralar, kasımda ayında başlayacak.

The Irish Independent'ta yer alan habere göre, SETU'da Medya ve İletişim alanında ders veren Dr. Eleanor O'Leary, sektörün "küresel olarak 14 milyar Euro ila 16 milyar Euro" değerinde olduğunu vurguladı.

Duyuruda ayrıca, müfredatta yer alacak bazı dersler ve konular açıklandı: