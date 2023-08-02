İrlanda'da aşırı sağ partinin altınları çalındı: Fonlandığı tartışılıyor

Yayınlanma: 02.08.2023 - 15:49

Güncelleme: 02.08.2023 - 15:52

İrlanda meclisinde temsilcisi bulunmayan aşırı sağ parti Ulusal Parti'nin, başkent Dublin'deki kasasından 400 bin Euro (şu anki kurla 11 bin 850 TL) değerindeki külçe altınları çalındı.

Ulusal Parti lideri Justin Barrett tarafından yapılan hırsızlık ihbarının ardından, İrlanda polisi kayıp altın külçeleri geri almayı başardı. Ancak yaşanan olay, İrlanda'da, Ulusal Parti'nin nasıl finanse edildiği konusunda soru işaretleri yarattı.

BBC'de yer alan habere göre, Ulusal Parti'nin mali durumu hakkında inceleme başlatıldı. Ancak Ulusal Parti, seçim yasası uyarınca gerekli olan hesapları sunmamakla suçlandı.

İrlanda'da iktidardaki merkez sağ Fine Gael partisi milletvekili Emma Blain, seçim yetkililerinin Ulusal Parti'nin birkaç yıldır hesap vermediği yönündeki şikayetini incelemeyi kabul ettiklerini söyledi.

İrlanda Kamu Görevi Standartları (Sipo), Blain'in şikayetlerinin "Seçim Yasalarının gerekliliklerine uygun şekilde uyulmasını sağlamak için takip edileceğini" açıkladı.

Blain'in şikayetine ilişkin açıklamada bulunmayan Sipo, "Seçim yasalarının gerekliliklerine uygun olmayan tüm konular takip edilecek ve uygun şekilde soruşturma yapılacaktır" ifadesinde bulundu.

Barrett, sosyal medya platformu X'de (eski adıyla Twitter) yaptığı açıklamada "Euro ve diğer para birimlerinin değerinin düşmesi ihtimaline karşı partinin rezervlerinin büyük bir kısmını altın olarak tuttuğunu" açıkladı.

Ulusal Parti resmi X hesabı, Barrett'in Temmuz ayı ortasında parti liderliğinden alındığı ve yerine yardımcısı James Reynolds'un getirildiğini duyurmuştu. Barrett ise, partinin açıklamasını "saçma" olarak nitelendirmiş ve Ulusal Parti'nin kontrolünün kendisinde olduğu konusunda ısrar etmişti.