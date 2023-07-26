Ünlü aktör Kevin Spacey cinsel saldırı suçlarından beraat etti

Hollywood yıldızı Kevin Spacey, "yedi cinsel saldırı" suçundan beraat etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.07.2023 - 18:09
Ünlü aktör Kevin Spacey cinsel saldırı suçlarından beraat etti
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İngiltere'nin başkenti Londra'da hakim karşısına çıkan tiyatro oyuncusu Kevin Spacey, dört erkeğe cinsel istismarın da dahil olduğu" yedi cinsel saldırı" suçundan beraat etti. 

Oscar ödüllü 64 yaşındaki aktör, 2001-2013 yılları arasında dört erkeğe cinsel istismarda bulunmakla suçlandığı için yargılanıyordu. Başından beri tüm suçlamaları reddeden aktör, kurbanlarını para peşinde koşmakla suçladı.

Savcılık Spacey'nin üç erkeği kasıklarından tuttuğunu ve bir başka erkeğe de evinde uyurken cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti, ancak jüri üyeleri bu iddiaları reddetti. 

Davada birçok ünlü ismin adı geçerken Sir Elton John savunma tanığı olarak çağrıldı. Sir Elton John, "kendisine yöneltilen iddiaların dünyasını alt üst ettiği" yorumunda bulundu.


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