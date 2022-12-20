Ünlü aktör Robert de Niro'ya 'hırsızlık' şoku!

'The Godfather', 'Joker', 'Casino' 'İrlandalı' gibi filmlerle akıllara kazınan efsane oyuncu Robert de Niro'nun New York'taki evine hırsız girdi. Ünlü oyuncunun Noel ağacının altındaki hediyeleri çalan kadın tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
20 Aralık 2022 Salı, 14:26
Ünlü aktör Robert de Niro'ya 'hırsızlık' şoku!
Abone Ol google-news

79 yaşındaki ünlü aktör Robert de Niro, ABD'nin New York eyaletinde bulunan evine hırsız girdi.

(Robert de Niro)

Dün sabaha karşı saat 02.45’te oyuncunun Doğu Manhattan’da 65’inci Cadde’deki evine giren 30 yaşındaki Shanice Aviles adlı kadın Noel ağacının altındaki hediye paketlerini almaya çalışırken yakalanarak tutuklandı. Aviles'ın çok sayıda sabıkası olduğu ve 26 kez hırsızlıktan tutuklandığı belirtildi.


Robert de Niro Noel hırsızlık

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler