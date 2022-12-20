Ünlü aktör Robert de Niro'ya 'hırsızlık' şoku!

20 Aralık 2022 Salı, 14:26

79 yaşındaki ünlü aktör Robert de Niro, ABD'nin New York eyaletinde bulunan evine hırsız girdi.

(Robert de Niro)

Dün sabaha karşı saat 02.45’te oyuncunun Doğu Manhattan’da 65’inci Cadde’deki evine giren 30 yaşındaki Shanice Aviles adlı kadın Noel ağacının altındaki hediye paketlerini almaya çalışırken yakalanarak tutuklandı. Aviles'ın çok sayıda sabıkası olduğu ve 26 kez hırsızlıktan tutuklandığı belirtildi.