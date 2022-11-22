'Hallowen' filminin 'Michael Myers'ı ünlü aktör James Winburn yaşamını yitirdi

1978 yapımı 'Halloween' filminde 'Michael Myers' karakterine can veren ünlü aktör James Winburn, 85 yaşında yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
22 Kasım 2022 Salı, 11:52
'Hallowen' filminin 'Michael Myers'ı ünlü aktör James Winburn yaşamını yitirdi
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1978 yapımı orijinal "Halloween" filminde 'Michael Myers' rolünü canlandıran ABD'li dublör ve aktör James Winburn, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Entertainment Weekly'nin haberine göre, Winburn'ün menajeri dublörün açıklanmayan bir hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini doğruladı.

Monopoly Events, Twitter’da yaptıkları açıklamada, “Geçen ay @ftlohorror için bize katılan James Winburn’ün vefatını öğrenmekten son derece üzgünüz. James, hafta sonu boyunca çalışmaktan büyük zevk aldı ve herkesle harika hikayeler paylaştı. Ailesine, arkadaşlarına ve hayranlarına içten baş sağlığı diliyoruz. Huzur içinde yatsın” denildi.

 

1978 yılında çekilen klasikleşmiş filmde, Dr. Loomis tarafından altı defa vurulan Myers rolünü oynayan Winburn, 1981 yapımı “Halloween II”de de aynı karaktere hayat verdi.

Winburn, “Escape From New York”, “Tron”, “Colours”, “The Night Stalker”, “Glory” ve “The Couch Trip” gibi çok sayıdaki yapımda yer aldı.


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