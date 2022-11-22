'Hallowen' filminin 'Michael Myers'ı ünlü aktör James Winburn yaşamını yitirdi
1978 yapımı 'Halloween' filminde 'Michael Myers' karakterine can veren ünlü aktör James Winburn, 85 yaşında yaşamını yitirdi.
1978 yapımı orijinal "Halloween" filminde 'Michael Myers' rolünü canlandıran ABD'li dublör ve aktör James Winburn, 85 yaşında hayatını kaybetti.
Entertainment Weekly'nin haberine göre, Winburn'ün menajeri dublörün açıklanmayan bir hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini doğruladı.
Monopoly Events, Twitter’da yaptıkları açıklamada, “Geçen ay @ftlohorror için bize katılan James Winburn’ün vefatını öğrenmekten son derece üzgünüz. James, hafta sonu boyunca çalışmaktan büyük zevk aldı ve herkesle harika hikayeler paylaştı. Ailesine, arkadaşlarına ve hayranlarına içten baş sağlığı diliyoruz. Huzur içinde yatsın” denildi.
We are extremely sad to learn of the passing of James Winburn, who joined us for @ftlohorror last month— Monopoly Events (@monopolyevents1) November 21, 2022
James was an absolute pleasure to work and shared some amazing stories with everyone over the weekend.Our sincere condolences go out to his family, friends and fans#RIP pic.twitter.com/K74XvFbLQp
1978 yılında çekilen klasikleşmiş filmde, Dr. Loomis tarafından altı defa vurulan Myers rolünü oynayan Winburn, 1981 yapımı “Halloween II”de de aynı karaktere hayat verdi.
Winburn, “Escape From New York”, “Tron”, “Colours”, “The Night Stalker”, “Glory” ve “The Couch Trip” gibi çok sayıdaki yapımda yer aldı.
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