Ünlü cips markasında skandal: Acil olarak toplatılıyor!
Cips denildiğinde akla ilk gelen ünlü markanın cipsleri için "hayati tehlikesi" gerekçesiyle acilen toplatılma kararı verildi. Öte yandan söz konusu cips için "Kesinlikle tüketilmemeli" uyarısı yapıldı.
Gıda Standartları Ajansı (FSA), etiketleme hatası nedeniyle acil bir gıda geri çağrısı yaparak tüketicilere önemli bir uyarıda bulundu.
3D Trading firması tarafından satılan Ruffles Sabor a Jamón Crisps cipslerinde, alerjen içeriğinin İngilizce olarak belirtilmediği tespit edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Bu cipsler süt ve soya içeriyor ancak ambalajda bu bilgi yer almadığı için alerjisi olan kişiler için ciddi sağlık riski oluşturuyor. Süt veya soya alerjisi bulunan bireyler için ürünü kesinlikle tüketmemeleri gerektiği vurgulandı.
HANGİ ÜRÜNLER GERİ ÇAĞRILDI?
Ürün: Ruffles Sabor a Jamón Crisps
Paket Boyutu: 150g
Parti Kodları: Tüm partiler
Son Tüketim Tarihi: Tüm tarih aralıkları
Bölge: Kuzey İrlanda ve İskoçya
ÜRÜN İADESİ VE GERİ ÖDEME
Tüketiciler, fiş ibraz etmeden bile ürünü satın aldıkları mağazaya götürerek tam para iadesi alabilirler.
BELİRTİLERİ BÖYLE ORTAYA ÇIKIYOR
Anaphylaxis UK, süt ve soya alerjisi olan bireyleri uyardı. Alerjik reaksiyonlar hafif kızarıklıktan hayati tehlike oluşturan anafilaksiye kadar değişebilir.
Ciddi belirtiler şunlar:
- Boğazda, dilde veya solunum yollarında şişme
- Nefes alma güçlüğü, hırıltılı solunum
- Baş dönmesi, bayılma hissi
- Soluk, nemli cilt ve bilinç kaybı
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