Ev yapımı çıtır çıtır patates cips tarifi

Yayınlanma: 10.02.2025 - 12:14

Güncelleme: 10.02.2025 - 12:14

Ev yapımı patates cipsi, hem lezzetli hem de sağlıklı bir atıştırmalık alternatifi sunar. İstediğiniz baharatları ekleyerek kendi damak zevkinize uygun hale getirebilirsiniz.

Malzemeler

3 adet büyük boy patates

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz kırmızı biber (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı sarımsak tozu (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı

Patatesleri Hazırlayın:

Patatesleri ince dilimler halinde doğrayın. Mümkünse bir sebze dilimleyici (mandolin) kullanarak eşit kalınlıkta kesim yapabilirsiniz.

Nişastayı Giderin:

Doğradığınız patates dilimlerini bol suyun içine alın ve nişastasının çıkması için 10-15 dakika bekletin. Ardından süzüp iyice kurulayın.

Baharatlandırın:

Patates dilimlerini geniş bir kaba alın. Üzerine zeytinyağı ve baharatları ekleyerek iyice karıştırın. Her dilimin eşit şekilde kaplanmasına özen gösterin.

Fırında Pişirme:

Önceden ısıtılmış 180°C fırında, yağlı kağıt serili tepsiye tek sıra halinde dizin. 15-20 dakika pişirin, ardından çevirip 10 dakika daha fırınlayın.

Alternatif: Tavada veya Airfryer’da Pişirme

Tavada: Az yağda, orta ateşte her iki tarafı kızarana kadar çevirerek pişirin.

Airfryer: 160°C’de 12-15 dakika çıtır olana kadar pişirin.

Servis:

Hafif soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz. Dilerseniz yanında yoğurtlu sos veya domates sosu ile tüketebilirsiniz.