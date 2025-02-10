Ev yapımı çıtır çıtır patates cips tarifi
Dışarıdan alınan cipslerin içerisindeki katkı maddeleri ve yüksek yağ oranı sağlığınızı tehdit edebilir. Ancak evde yapacağınız patates cipsi hem daha sağlıklı hem de damak zevkinize uygun hale getirilebilir. Üstelik oldukça pratik! İşte kıtır kıtır ev yapımı patates cipsi tarifi.
Ev yapımı patates cipsi, hem lezzetli hem de sağlıklı bir atıştırmalık alternatifi sunar. İstediğiniz baharatları ekleyerek kendi damak zevkinize uygun hale getirebilirsiniz.
Malzemeler
- 3 adet büyük boy patates
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber (isteğe bağlı)
- 1 çay kaşığı sarımsak tozu (isteğe bağlı)
- 1 çay kaşığı karabiber
Yapılışı
Patatesleri Hazırlayın:
Patatesleri ince dilimler halinde doğrayın. Mümkünse bir sebze dilimleyici (mandolin) kullanarak eşit kalınlıkta kesim yapabilirsiniz.
Nişastayı Giderin:
Doğradığınız patates dilimlerini bol suyun içine alın ve nişastasının çıkması için 10-15 dakika bekletin. Ardından süzüp iyice kurulayın.
Baharatlandırın:
Patates dilimlerini geniş bir kaba alın. Üzerine zeytinyağı ve baharatları ekleyerek iyice karıştırın. Her dilimin eşit şekilde kaplanmasına özen gösterin.
Fırında Pişirme:
Önceden ısıtılmış 180°C fırında, yağlı kağıt serili tepsiye tek sıra halinde dizin. 15-20 dakika pişirin, ardından çevirip 10 dakika daha fırınlayın.
Alternatif: Tavada veya Airfryer’da Pişirme
Tavada: Az yağda, orta ateşte her iki tarafı kızarana kadar çevirerek pişirin.
Airfryer: 160°C’de 12-15 dakika çıtır olana kadar pişirin.
Servis:
Hafif soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz. Dilerseniz yanında yoğurtlu sos veya domates sosu ile tüketebilirsiniz.
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