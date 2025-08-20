Ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti! Cansız bedenine pet şişe attılar: O anları herkes izledi...

Fransa’nın Nice kenti yakınlarındaki Contes bölgesinde yaşayan Jean Pormanove adıyla bilinen Raphael Graven, 17 Ağustos Pazar gecesi yaptığı canlı yayın sırasında uyurken yaşamını yitirdi.

Yayını takip eden arkadaşı, ölüp ölmediğini kontrol etmek için önce uzaktan pet şişe attı, ardından yanına giderek kontrol ettiğinde cansız bedeniyle karşılaştı. O anların ardından yayın aniden kesildi.

Graven’ın ölümünü yakın dostu ve yayıncı Owen Cenazandotti duyurdu.

Cenazandotti, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Hepinizden onun anısına saygı göstermenizi ve son anlarını paylaşmamanızı rica ediyorum. Altı yıldır yan yana, hiç ayrılmadan… Seni çok özleyeceğiz” sözleriyle arkadaşına veda etti.

OTOPSİ YAPILACAK

Nice Savcılığı, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenebilmesi için otopsi yapılmasına karar verdi.

Yetkililer, şu ana kadar şüpheli bir duruma rastlanmadığını açıkladı. Ancak Graven’ın geçmişte katıldığı yayınlarda şiddete maruz kaldığı görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığı biliniyor. Le Parisien’in haberine göre genç yayıncı, başka içerik üreticileri tarafından dövülmüş, boğulmuş ve paintball silahıyla vurulmuştu.

Fransa Dijital Geçiş Bakanı Clara Chappaz ise yaşananları “tam bir dehşet” olarak nitelendirdi.

Çevrimiçi platformların, yasadışı ve zararlı içeriklerin yayılmasını engelleme yükümlülüğüne dikkat çeken Chappaz, “Bu tür bir başarısızlığın hiçbir yerde yeri yok” dedi.