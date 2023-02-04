Ünlü İtalyan mafyasının bir tetikçisi, 17 yıl kaçtıktan sonra yakalandı

İtalyan 'Ndrangheta mafyasının tetikçilerinden Edgardo Greco, 17 yıl sonra Fransa'nın Saint-Etienne bölgesindeki bir pizzacıda çalışırken yakalandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 17:18
Ünlü İtalyan mafyasının bir tetikçisi, 17 yıl kaçtıktan sonra yakalandı
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Ünlü İtalyan 'Ndrangheta mafyasının bir tetikçisi yaklaşık 17 yıl kaçtıktan sonra yakalandı.

Edgardo Greco adındaki tetikçi, Fransa'nın Saint-Etienne bölgesindeki bir pizzacıda çalışırken bulundu.

Greco'nun, Interpol bağlantılı güçler tarafından tutuklandığında "Paolo Dimitrio" adında sahte kimlik kullandığı ortaya çıktı.

63 yaşındaki Greco'nun nerede olduğu, yerel bir gazetede pizza yapma becerileri nedeniyle takma adının geçmesinin ardından yetkililer tarafından öğrenilmişti.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN HÜKÜM GİYDİ

1990'ların sonunda, rakip Calabrese çetesinden kardeşler olan Stefano ve Giuseppe Bartolomeo'yu levye ile döverek öldürdüğü ve ardından cesetlerini asitte erittiği söylenen Greco, gıyabında hüküm giymişti.

Bir gangster olan Emiliano Mosciarat'ı ve birkaç hapishane gardiyanını öldürmeye teşebbüs etmekle suçlanan ve kendisine "hapishane katili" lakabı takılan Greco, polislerin yanlış adamı yakaladıklarını ve asıl suçlunun Paolo Dimitrio olduğunu iddia etti.

Ancak, ajanların pizzacıya giderek, şüphelinin kimliğini kanıtlamak için ondan gizlice DNA örneği aldıkları öğrenildi.

'Ndrangheta, dünyanın en güçlü organize suç örgütlerinden biri olarak tanınıyor.


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