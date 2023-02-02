Cremonese, Roma'yı eleyerek İtalya Kupası'nda yarı finale çıktı! Roma 1-2 Cremonese
İtalya Kupası çeyrek finalinde Roma sahasında ağırladığı Cremonese'ye 2-1 yenildi.
Futbolda İtalya Kupası çeyrek finalinde, Cremonese deplasmanda Roma'yı 2-1 yenerek, yarı finale yükseldi.
İtalya Kupası'nda tek maçlı eleme usulüne göre oynanan çeyrek final turunda bu akşam iki maç oynandı.
Roma Olimpiyat Stadı'ndaki maçta, sarı kırmızılı başkent ekibi, Serie A'da kümede kalma mücadelesi veren ancak kupadaki performansıyla dikkati çeken Cremonese'yi ağırladı.
Konuk ekip, 28. dakikada Dessers'in penaltı golüyle 1-0 öne geçerken, ilk yarı bu şekilde sona erdi.
İkinci yarıda Cremonese, Roma'da forma giyen milli oyuncu Zeki Çelik'in 49. dakikada kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı: 2-0.
Kalan dakikalarda gol için yüklenen Roma, 90+4.dakikada Belotti ile skoru 2-1'e getirse de bu gol mağlubiyeti engellemeye yetmedi. Cremonese, Roma'yı deplasmanda 2-1 yenerek, adını yarı finale yazdırdı.
Cremonese, kupanın son 16 turunda da Napoli'yi eleyerek, büyük bir sürprize imza atmıştı.
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