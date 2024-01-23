Ünlü markadan geri adım: Reklamını geri çekti

Avustralya'da "Okula dönüş modasıyla dikkatleri çekin" sloganı ile kız çocukların fotoğrafını reklam kampanyasında kullanan moda devi H&M, "çocukları cinselleştirmeye çalışmak" ile suçlandı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 23.01.2024 - 11:20
Ünlü markadan geri adım: Reklamını geri çekti
Abone Ol google-news

İsveç merkezli moda devi H&M, "çocukların cinselleştirildiği" suçlamalarının ardından Avustralya'da yayınlanan reklam kampanyasını geri çekti.

CNN'de yer alan habere göre, reklam afişinde, ilkokul çağındaki iki kız çocuğun fotoğrafı ve "Okula dönüş modasıyla dikkatleri çekin" sloganı yer alıyordu.

Sosyal medyada tepkiler artarken, Avustralyalı yazar Melinda Tankard Reist, "Küçük kızların dikkatleri görünüşlerine, vücutlarına ve 'tarzlarına' çekmeleri gerektiği fikrini neden körüklemek istiyorsunuz?" ifadelerini kullandı. "Mumsnet" isimli internet sitesinin CEO'su Justine Roberts ise, "Perakendecilerin hala genç kızları zamanından önce cinselleştiren uygunsuz reklamlar üretmeye devam ettiğini görmek hayal kırıklığı yaratıyor" dedi.

H&M yaptığı açıklamada, yalnızca Avustralya'da yayınlanan reklamın kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, "Kampanyanın yol açtığı rahatsızlıktan dolayı çok üzgünüz" denildi. 


Avustralya haberleri H&M haberleri reklam haberleri suçlama haberleri

İlgili Haberler

Yol buz tuttu: İtfaiye aracı çarparak durabildi

Yol buz tuttu: İtfaiye aracı çarparak durabildi
Kırgızistan'daki depremin bilançosu açıklandı

Kırgızistan'daki depremin bilançosu açıklandı

En Çok Okunan Haberler