Yol buz tuttu: İtfaiye aracı çarparak durabildi

ABD’nin Missouri eyaletinde etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle olay yerine giden bir itfaiye aracı, buz tutan yolda spin attı.

İHA
Yayınlanma: 23.01.2024 - 11:01
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ABD’de etkili olmaya devam eden soğuk hava dalgası kazaları artırdı. ABD’nin Missouri eyaletinde yer alan St. Louis’de olay yerine giden bir itfaiye aracı, yolun buz tutması nedeniyle spin atmasının ardından park halindeki bir araca çarparak durabildi.

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye aracının spin attığı anlar çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.

Çevredekiler, spin attan itfaiye aracı nedeniyle korku dolu anlar yaşadı.

Öte yandan, ABD’de etkisini sürdüren kar fırtınası ve kutup soğukları nedeniyle geçtiğimiz haftadan bu yana 89 kişi hayatını kaybetti.


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