Modacı Barbaros Şansal'ın İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmasına ilişkin yeni gelişme
Ünlü Modacı Barbaros Şansal, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak suçundan hakkında arama kararı nedeniyle KKTC dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gözaltına alınan Şansal, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Modacı Barbaros Şansal bugün öğle saatlerinde Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na geldi.
Türkiye'ye giriş yapmak için pasaport kontrol noktasına gelen modacı hakkında arama kararı olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine Barbaros Şansal, havalimanındaki polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Şansal, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak suçundan hakkında arama kararı bulunan ünlü modacının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
SERBEST BIRAKILDI
Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, sosyal medya hesabından Barbaros Şansal'ın serbest bırakıldığını ifade etti.
Ağırel, paylaşımında şunları söyledi:
"Barbaros Şansal da gözaltına alındı. Devam eden bir davada yurtdışında olduğu için ifade veremiyor. Gelip ifade vereceği avukatı tarafından mahkemeye bildiriliyor ancak zorla getirilme kararı alınıyor. Şansal, ifade sonrası serbest bırakıldı."
Barbaros Şansal’da göz altına alındı.— Murat AĞIREL (@muratagirel) February 2, 2023
Devam eden bir davada Yurt dışında olduğu için ifade veremiyor. Gelip ifade vereceği avukatı tarafından mahkemeye bildiriliyor ancak zorla getirilme kararı alınıyor.
Şansal,İfade sonrası serbest bırakıldı.
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