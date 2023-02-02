Modacı Barbaros Şansal'ın İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmasına ilişkin yeni gelişme

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 15:19

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 16:14

Modacı Barbaros Şansal bugün öğle saatlerinde Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na geldi.

Türkiye'ye giriş yapmak için pasaport kontrol noktasına gelen modacı hakkında arama kararı olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Barbaros Şansal, havalimanındaki polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şansal, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak suçundan hakkında arama kararı bulunan ünlü modacının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, sosyal medya hesabından Barbaros Şansal'ın serbest bırakıldığını ifade etti.

Ağırel, paylaşımında şunları söyledi:

"Barbaros Şansal da gözaltına alındı. Devam eden bir davada yurtdışında olduğu için ifade veremiyor. Gelip ifade vereceği avukatı tarafından mahkemeye bildiriliyor ancak zorla getirilme kararı alınıyor. Şansal, ifade sonrası serbest bırakıldı."