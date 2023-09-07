Ünlü model Evangelista, yaşadığı hastalığı ilk kez anlattı: Bir ayağım çukurda

Yayınlanma: 07.09.2023 - 14:14

Güncelleme: 07.09.2023 - 14:14

Kanadalı ünlü model Linda Evangelista, meme kanserinin 2018 yılında yıllık mamografi sırasında tespit edildiğini söyledi.

Wall Street Journal'e konuşan 58 yaşındaki Evangelista, "Sınırlar iyi değildi ve diğer sağlık faktörleri nedeniyle, tereddüt etmeden, her şeyi geride bırakmak ve bununla uğraşmak zorunda kalmamak istediğim için iki taraflı mastektomiyi tercih ettim. İyi olduğumu ve hayata hazır olduğumu düşünüyordum. Meme kanseri beni öldürmeyecekti" dedi.

Ameliyatından dört yıl sonra, geçen yıl Temmuz ayında, kendisine meme kası kanseri teşhisi konduğunu ve bunun için kemoterapi ve radyoterapi gördüğünü aktaran Evangelista, hastalığının seyrinin şu anda "iyi ama harika değil" olduğunu kaydetti.

Evangelista, hastalığını bir süre gizli tutmak zorunda kaldığını belirterek, "Sadece bir avuç insan biliyordu. Ve ben her şeyi paylaşmak zorunda olan insanlardan değilim. Kendi kendime düşündüm, bunu bir gün paylaşacağım ama bunu yaşarken kesinlikle paylaşmayacağım. Daily Mail'in her olayda yaptığı gibi kapımın önünde beklemesini istemiyorum" diye konuştu.

Evangelista, "Bir ayağımın çukurda olduğunu biliyorum ama tamamen kutlama modundayım" ifadelerini kullandı

