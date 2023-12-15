Ünlü oyuncu Camden Toy 86 yaşında hayatını kaybetti

Yayınlanma: 15.12.2023 - 12:02

Güncelleme: 15.12.2023 - 12:02

Sarah Michelle Gellar'ın başrolde olduğu "Buffy the Vampire Slayer"da canavarları ve protez makyajlı karakterleri canlandırmasıyla tanınan Camden Toy, yaşamını yitirdi.

Yapılan basın açıklamasında, karakter oyuncusunun iki yıldır pankreas kanseriyle mücadele ettiği açıklandı.

Haber Global'in aktardığına göre, aktörün birlikte olduğu Bethany Henderson, "Aylarca süren gizemli acılardan sonra geçen yıl şubat ayında kendisine teşhis konuldu. Birçok nedenden ötürü, en azından dünya gezegeninde daha uzun ve daha verimli bir dönem geçireceğimiz konusunda çok umutluyduk. Ne yazık ki, doktorların tedavileriyle yolun sonuna gelmiş gibiyiz" demişti.

CAMDEN TOY KİMDİR?

En bilinen rollerinden biri, "Buffy the Vampire Slayer" dizisinde canlandırdığı çeşitli iblis karakterleridir. Ayrıca, aynı evrende geçen "Angel" dizisinde de çeşitli rollerde yer aldı. Camden Toy, genellikle makyaj ve kostüm tasarımlarıyla dikkat çeken karakterlerle tanınan bir karakter oyuncusudur. Kendisi, hayranları arasında bu tür rollerdeki başarılı performansıyla bilinir.