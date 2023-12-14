Gerçekten yaşlanıyor olabilir miyiz... Düşündüğünüzden daha da eski olan 10 film!

Bazı filmler sanıldığından daha eskidir çünkü popüler kültürdeki önemlerini korumayı başarmışlardır ya da yakın zamanda çekilen devam filmleri onları halkın gözünde tutmaktadır.

Filmler, kültürel önemlerini korumayı başardıkları için olduğundan daha yakın zamanda çıkmış gibi görünebilir. Yine de dün çıkmış gibi görünen bazı devrimci filmlerin birkaç yıllık olduğunu öğrenmek şaşırtıcı. İşte düşünüldüğünden çok daha eski olan 10 film...