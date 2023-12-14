Bangladeş Yapımı filminin konusu ne? Bangladeş Yapımı filminin oyuncuları kim?
Bangladeş Yapımı (Made In Bangladesh) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bangladeş Yapımı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Bangladeş Yapımı filminin konusu ne? Bangladeş Yapımı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Bangladeş Yapımı filminin yönetmen koltuğuda Rubaiyat Hossain oturuyor. Filmin senaristliğini Rubaiyat Hossain ve Philippe Barrière üstleniyor. Peki, Bangladeş Yapımı filminin konusu ne? Bangladeş Yapımı filminin oyuncuları kim?
BANGLADEŞ YAPIMI FİLMİNİN KONUSU NE?
Genç bir kadın olan Shimu, üvey annesinin kendisini orta yaşlı bir adamla evlendirmeye çalışması üzerine evden kaçar. Başkentte kendisine yeni bir hayat kuran Shimu, bir tekstil firmasında çalışır. Uzun saatler çalışan ve emeğinin karşılığını alamayan Shimu, haklarını yiyen patronlarının karşı kendisi gibi işçi olan bir grup kadınla birlik olup, harekete geçer.
BANGLADEŞ YAPIMI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Rikita Shimu - Shimu
Novera Rahman - Daliya
Parvin Paru - Maya
Mayabi Maya - Tania
Shahana Goswami - Nasima
Mita Chowdhury
Wahida Mollick Jolly - Rahima
Deepanita Martin - Reshma
BANGLADEŞ YAPIMI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Bangladeş Yapımı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.
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