Yayınlanma: 14.12.2023 - 17:54

Güncelleme: 14.12.2023 - 17:54

Bangladeş Yapımı filminin yönetmen koltuğuda Rubaiyat Hossain oturuyor. Filmin senaristliğini Rubaiyat Hossain ve Philippe Barrière üstleniyor. Peki, Bangladeş Yapımı filminin konusu ne? Bangladeş Yapımı filminin oyuncuları kim?

BANGLADEŞ YAPIMI FİLMİNİN KONUSU NE?

Genç bir kadın olan Shimu, üvey annesinin kendisini orta yaşlı bir adamla evlendirmeye çalışması üzerine evden kaçar. Başkentte kendisine yeni bir hayat kuran Shimu, bir tekstil firmasında çalışır. Uzun saatler çalışan ve emeğinin karşılığını alamayan Shimu, haklarını yiyen patronlarının karşı kendisi gibi işçi olan bir grup kadınla birlik olup, harekete geçer.

BANGLADEŞ YAPIMI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Rikita Shimu - Shimu

Novera Rahman - Daliya

Parvin Paru - Maya

Mayabi Maya - Tania

Shahana Goswami - Nasima

Mita Chowdhury

Wahida Mollick Jolly - Rahima

Deepanita Martin - Reshma

BANGLADEŞ YAPIMI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bangladeş Yapımı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.