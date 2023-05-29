Ünlü oyuncu üzerinden Türkiye yorumu: 'Kutuplaşmış bir ülkeye döndü'

Yayınlanma: 29.05.2023 - 18:26

Güncelleme: 29.05.2023 - 18:26

Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı "Kuru otlar üstünde" filminin kadın oyuncusu Merve Dizdar, 76. Cannes film festivalinde en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü.

Ödülünü aldıktan sonra "Bu ödülü kendine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerime ve Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum" ifadelerini kullanan Dizdar, ödül töreninin hemen ardından ikinci tur oyunu kullanmak için İstanbul'a döndü.

Reuters, Merve Dizdar'ın ödül töreninde yaptığı konuşmasının tepki almasına ilişkin “Dizdar, hem hayranlarının tebrik kutlamalarıyla hem de sert eleştiriyle karşılaştı. Bu durum ülkedeki aşırı kutuplaşmayı gözler önüne seriyor” yorumunu yaptı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu’nun, Dizdar'ı hedef aldığını belirten Reuters, "RTÜK’ün başkan yardımcısı İbrahim Uslu, Dizdar’ı Türkiye’nin altını oymakla suçladı. Dizdar geri adım atmadı" değerlendirmesinde bulundu.

Reuters'a konuşan Dizdar ise, “Doğduğum ülke, buradaki kadınlar, hepimizin bir mücadelesi var, bu burada ve dünyanın her yerinde mevcut. Kadın olmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz ve ben de bu konuda bir konuşma yaptım” sözleriyle kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi.