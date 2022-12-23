Ünlü oyuncu Diane McBain hayatını kaybetti
1960'larda yer aldığı yapımlarla Hollywood'un aranan oyuncularından olan Diane McBain yaşamını yitirdi.
81 yaşındaki Diane McBain’in, bir süredir karaciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Diane McBain, 1966’da Elvis Presley’le birlikte 'Spinout'ta başrolü de paylaşmıştı.
McBain’in temsilcisi yaptığı açıklamada, “Sevgili arkadaşım ve yaratıcı ortağım aktris Diane McBain, bugün Woodland Hills’deki Motion Picture Home’da huzur içinde vefat etti. Karaciğer kanserine karşı verdiği cesurca savaşı kaybetti. Onu çok özleyeceğim” dedi.
McBain’in kariyeri, 17 yaşında bir kişinin lise tiyatro performansı sırasında onu keşfetmesiyle başladı. Reklamlarda ve basılı ilanlarda kısa bir süre model olarak çalıştıktan sonra, televizyona ilk çıkışını 1959’da western dizi Maverick ile yaptı.
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