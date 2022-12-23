Ünlü oyuncu Diane McBain hayatını kaybetti

23 Aralık 2022 Cuma, 13:32

81 yaşındaki Diane McBain’in, bir süredir karaciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Diane McBain, 1966’da Elvis Presley’le birlikte 'Spinout'ta başrolü de paylaşmıştı.

McBain’in temsilcisi yaptığı açıklamada, “Sevgili arkadaşım ve yaratıcı ortağım aktris Diane McBain, bugün Woodland Hills’deki Motion Picture Home’da huzur içinde vefat etti. Karaciğer kanserine karşı verdiği cesurca savaşı kaybetti. Onu çok özleyeceğim” dedi.

McBain’in kariyeri, 17 yaşında bir kişinin lise tiyatro performansı sırasında onu keşfetmesiyle başladı. Reklamlarda ve basılı ilanlarda kısa bir süre model olarak çalıştıktan sonra, televizyona ilk çıkışını 1959’da western dizi Maverick ile yaptı.