Ünlü İngiliz yönetmen Mike Hodges 90 yaşında hayatını kaybetti
Flash Gordon'un yönetmeni Mike Hodges, 90 yaşında İngiltere'nin Dorset kentindeki evinde yaşamını yitirdi.
1970'lerin cesur suç draması "Get Carter" ve 1980 yapımı "Flash Gordon" filmlerinin İngiliz yönetmeni Mike Hodges'un 90 yaşında öldüğü bildirildi.
Uzun süredir arkadaşı ve yapımcısı olan Mike Kaplan, İngiltere ve ABD basınına yaptığı açıklamada, Hodges'ın geçen Cumartesi günü İngiltere'nin Dorset kentindeki evinde vefat ettiğini söyledi.
"Missing Pieces", "Squaring the Circle", "Flash Gordon", "Get Carter" ve "Prayer for the Dying" filmlerinin yönetmeni Hodges, 1971 yapımı "Get Carter" filmini yazıp yöneterek tanındı.
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