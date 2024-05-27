Ünlü oyuncu Johnny Wactor, hırsızlar tarafından vurularak öldürüldü

“General Hospital” dizisindeki rolüyle bilinen oyuncu Johnny Wactor, araba hırsızları tarafından vurularak öldürüldü.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 27.05.2024 - 12:53
Ünlü oyuncu Johnny Wactor, hırsızlar tarafından vurularak öldürüldü
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Eski General Hospital aktörü Johnny Wactor, arabasının katalitik konvertörünü çalmaya çalışan hırsızlar tarafından vurularak öldürüldü.

Ölen oyuncunun annesi, Johnny Wactor'ın aracını çektiklerini düşündüğünü üç kimliği belirsiz kişi tarafından vurulduğunu söyledi.

Los Angeles Polisi’nin açıklamasına göre, cumartesi sabahı saat 03.00 civarında (Türkiye saatiyle 14.00) Los Angeles şehir merkezindeki Wactor, arabasının yanında duran üç adamın yanına yaklaştı. 

Üç kişiden birinin açtığı ateşle vurulan 37 yaşındaki Wactor, kısa süre sonra hastaneye kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis şimdi, arabayla kaçan şüphelileri arıyor. 

YAKINLARI YASTA

Johnny Wactor'ın annesi Scarlett Wactor, oyuncunun yakınlardaki bir eğlence mekanından çıktıktan hemen sonra vurulduğunu söyledi. 

Scarlett Wactor, oğlunun “arabasının çekildiğini düşündüğünü çünkü arabayı tanımadığı bir muhitte, sokağa park ettiğini” belirtti.

Wactor'ın menajeri David Shaul, merhum oyuncunun "onu tanıyan herkes için gerçek bir ahlaki model” olduğunu söyledi.

Shaul, pazar günü yaptığı açıklamada, "Zorlu bir mesleğin iniş çıkışlarında her zaman başını dik tutardı ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışırdı" açıklamasında bulundu. 

Açıklamasının devamında Shaul, "Johnny ile geçirdiğimiz zaman, herkese nasip olmasını dilediğimiz bir ayrıcalıktı. Sırtındaki gömleği bile size verebilirdi. On yılı aşkın süredir birlikte çalıştığımız Johnny, kalbimizde sonsuza dek bir boşluk bırakacak" diyerek, hüznünü dile getirdi.

JOHNNY WACTOR KİMDİR?

Wactor, 2020'den 2022'ye kadar 1963'te ilk kez yayınlanan uzun soluklu televizyon dizisi General Hospital'da Brando Corbin karakterini canlandırdı.

Ayrıca Station 19, NCIS, Westworld dizilerinde ve Call of Duty: Vanguard adlı bilgisayar oyununda rol oynadı.

Scarlett Wactor, oğlunun oynadığı rolleri izleyerek kaybıyla başa çıkmaya çalıştığını söyledi. Scarlett, "Johnny'i televizyonda izlediğimde, onun cennette de aynı şeyi yaptığını umurak mutluluk duyuyorum” dedi.

NBC News, hırsızların platin, paladyum ve rodyum gibi değerli metaller için katalitik konvertörleri hedef aldığını bildirdi.


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