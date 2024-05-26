Hırsızlık kamerada: Akaryakıt istasyonunun marketinden 9 bin TL çaldı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunun market bölümündeki kasadan 9 bin TL çalan Ahmet Han Kargı, yakalanıp, tutuklandı. Şüphelinin marketin kasasından para çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 26.05.2024 - 08:35
Hırsızlık kamerada: Akaryakıt istasyonunun marketinden 9 bin TL çaldı
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Gemlik ilçesi Hisar Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda, 22 Mayıs günü saat 22.00 sıralarında istasyonun market bölümüne gelen şüpheli, istasyon çalışanlarının kasada olmadığını fark etti.

Bunun üzerine kasa bölümüne geçen şüpheli, 9 bin TL’yi çalarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Durumu fark eden market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüphelinin Ahmet Han Kargı isimli kişi olduğunu saptadı. 

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışma kapsamında; polis ekiplerince 23 Mayıs’ta yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

HIRSIZLIK ANI KAMERADA 

Öte yandan, şüpheli Ahmet Han Kargı’nın marketin kasasından para çaldığı anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; şüphelinin marketin kasa bölümüne girdiği ve çaldığı paraları cebine koyarak olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı. 


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