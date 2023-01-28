Ünlü porno yıldızı, polislerden kaçmaya çalışırken yakalandı

İngiltere'de bir porno yıldızı kokain etkisindeyken yarı çıplak bir şekilde polis arabasından kaçtıktan sonra yakalanarak cezaevine gönderildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 09:21
Ünlü porno yıldızı, polislerden kaçmaya çalışırken yakalandı
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İngiltere'de bir porno yıldızı, kokain etkisindeyken arabasını bir minibüse çaprtı.

Olay yerine gelen polisler, Roma Lawson'a uyuşturucu testi yaptı.

34 yaşındaki Lawson, yüksek dozda uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınarak arabaya bindirildi.

Lawson, arabada emniyet kemerini çözerek, yarı çıplak bir şekilde kaçtı.

Savcı Eleanor Scott-Davies Canterbury Crown Mahkemesine verdiği ifadede, kadının daha sonra sokaklarda koştuğunu ve bir arkadaşının evine vardığını söyledi.

Kaçışı kısa süren Lawson, polis ekipleri tarafından yeniden yakalandı.

İkinci kez yakalanmasının ardından akıl sağlığına ilişkin endişeler nedeniyle hastaneye götürülen Lawson'un burada da kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

Hakim Catherine Brown, Lawson'a sekiz ay hapis cezası verdiğini söyledi.


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