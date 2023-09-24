Ünlü rapçi MHD'ye 12 yıl hapis cezası
Cinayetten suçlu bulunan Fransız rapçi MHD, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ünlü Fransız rapçi MHD, 2018 yılında Paris'te işlenen bir cinayetle bağlantılı olarak 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
MHD ile birlikte yargılanan kişilerden 5'i de suçlu bulunarak 10 ila 18 yıl arası hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan 3'ü de aklandı. Savcılar, cinayetin çeteler arası bir kavga sonucunda işlendiğini belirtmişti.
Suçlu bulunanların tümü, suçlamaları kabul etmedi.
MHD, karar açıklanmadan 3 hafta önce yapılan son duruşmada, "Başından beri suçsuz olduğumu savundum ve suçsuz olduğumu söylemeye devam edeceğim" demişti.
5 Temmuz 2018 gecesi 23 yaşındaki Loic K'ya önce siyah bir otomobil çarpmış, daha sonra kendisine ondan fazla insan saldırmıştı. Loic, bu saldırı sırasında bıçaklandı.
Gerçek ismi Mohamed Sylla olan MHD, olay yerinde olduğu iddialarını reddetti. AFP'nin yaptığı incelemede görgü tanıklarından birinin MHD'yi olay yerinde gördüğünü bildirdiği belirtildi. Ayrıca Loic'e çarpan otomobilin MHD'ye ait olduğu tespit edildi.
Araç bir gün sonra bir otoparkta terk edilmiş ve yakılmış halde bulundu.
MHD, 2019'da cinayetle suçlanarak tutuklanmıştı. MHD, bir buçuk yıl sonra yargılanmasına tutuksuz devam etmek üzere serbest bırakıldı.
2018'de işlenen cinayette kurbana önce araba çarpmış, sonra üzerine saldıran çete tarafından bıçaklanmıştı.
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