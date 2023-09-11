Araçta cinsel ilişkiye giren 2 erkekten rüşvet isteyen polislere hapis cezası

Yayınlanma: 11.09.2023 - 13:46

Güncelleme: 11.09.2023 - 13:46

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasına göre olay, pandemi nedeni ile sokağa çıkma yasaklarının olduğu 2021 yılında yaşandı.

HalkTV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, devriye ekipler amirliğine bağlı çalışan polis memurları Mazlum K. ile Ahmet Y., devriye sırasında park halindeki bir aracın yanına yanaştı.

“İLİŞKİ YAŞADINIZ, İŞLEM YAPACAĞIZ”

Aracın içerisinde cinsel ilişkiye giren iki erkeği fark eden polis memurları, söz konusu kişilere sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri nedeniyle herhangi bir idari para cezası kesmedi. İki polis bu kişilere, ‘cinsel ilişkiye girdiğiniz için işlem yapacağız’ diyerek ekip aracına binmelerini istedi.

ANLATTIRIP KAYDETTİLER

Ekip aracına bindirdikleri kişilere yaşadıkları cinsel ilişkiyi anlattıran polisler, konuşmaları da kayda aldı. Polisler 20 bin TL vermeleri halinde herhangi bir işlem yapılmayacağını söyledi.

RÜŞVET PAZARLIĞI KAYDA GİRDİ

Bu sırada, rüşvet istenen iki kişiden biri, fark ettirmeden ses kaydı almaya başladı. Polislerle, iki kişi arasındaki ‘rüşvet pazarlığı’ da kayda girdi. Taraflar 20 bin TL ödenmesi konusunda anlaştı. A. D., o an üzerinde bulunan 1000 TL’yi polislere verdi. Bu iki kişi, polislere “Kalan 19 bin lirayı da yarın verelim” dedi. Polislerin de kabul etmesi ile bu iki kişi, herhangi bir işlem yapılmadan evlerine gitti.

KARAKOLA GİDİP DURUMU ANLATTILAR

Ancak A. D. ve Z. D., ertesi gün fikir değiştirdi. Bu kişiler, karakola giderek yaşadıklarını ve kendilerinden rüşvet istendiğini anlattı. Karakol polisi durumu savcıya bildirdi. Bu aşmadan sonra, karakol polisi ile A. D. ve Z. D. ortak hareket etmeye başladı. Seri numaraları alınmış 19 bin TL hazırlandı. Z. D., polislerden Ahmet Y. ile görüştü; “19 bin lira hazır. Nereye getireyim” diye mesaj attı. Polisin konum bildirmesi üzerine alınan noktaya gidildi.

İKİ POLİSE HAPİS CEZASI

Z. D., 19 bin liralı Ahmet Y.’yi verdiği an meslektaşları suçüstü yaptı. İki polis memuru gözaltına alındı. Yargılama aşamasında suçlamaları kabul etmeyen iki sanığa ‘rüşvet almaktan’ 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Yerel mahkeme kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını onadı. Karar kesinleşti.