Ünlü rapçi Snoop Dogg yüksek IQ sahibi çıktı

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 15:02

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 15:03

Calvin Cordozar Broadus Jr. veya bilinen sahne adıyla Snoop Dogg, nadir görülen ve dahiler kategorisine katılabilecek zeka seviyesinde olduğu ortaya çıktı.

2019 yılında yayınlanan Ulusların Zekası raporunda, ortalama zeka seviyesi 85 ile 115 arasında olarak belirlenirken, Snoop Dogg, zeka seviyesini Instagram'da paylaştı.

2020 yılında, 51 yaşındaki Snoop Doggg'un zeka seviyesine ilişkin ortaya çıkan iddiaları doğruladı.

Snoop Dogg, Instagram paylaşımında "Snoop Dogg'un IQ seviyesi 147'dir. Bunun son derece yüksek ve üstün yetenekli bir deha olduğu düşünülmektedir" açıklamasında bulundu.