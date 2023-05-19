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Ünlü rapçi Tupac'ın ismi caddeye verilecek

Rap dünyasının efsane ismi Tupac'ın isminin, Kaliforniya'da bir caddeye verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2023 - 12:15
Ünlü rapçi Tupac'ın ismi caddeye verilecek
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Kaliforniya'nın Oakland kenti belediyesi, 1996 yılında yaşamını yitiren rapçi Tupac Amaru Shakur'un isminin bir caddeye verilmesi kararını oybirliğiyle kabul etti. 

Gerçek adı Lesane Parish Crooks olan Tupac, 1990'lı yıllarında başında Oakland kentinde yaşadı. 

Associated Press'in haberine göre, kentte, Tupac İsminin verileceği MacArthur bulvarının bir bölümü mevcut adını koruyacak, bir bölümünün ismi ise "Tupac Shakur Yolu" olarak değiştirilecek. İsim değişikliğini gösteren tabelaların masrafları Tupac Shakur Vakfı tarafından karşılanacak. 

Ölümünün üstünden 27 sene geçse de ününü koruyan Tupac, 1996 yılında Las Vegas'ta bir arabadan açılan ateş sonucu vurularak öldürüldüğünde 25 yaşındaydı.


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