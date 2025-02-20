Ünlü ressam koyun 'Baanksy' kaçırıldı: Başına büyük ödül konuldu

Yayınlanma: 20.02.2025 - 18:09

Güncelleme: 20.02.2025 - 18:09

Cape Town yakınlarındaki Franschhoek’teki çiftlikten gece yarısı çalınan "Baanksy", dünyanın resim yapabilen tek koyunu olarak biliniyor.

Çiftlik sahibi Joanne Lefson, koyunun kaçırılmasının tesadüf olmadığını belirterek, "Baanksy’nin sürüden tek başına kaçırıldığına inanamıyorum. Bu bir sanat hırsızlığı!" dedi.

"RESİM YAPMAYI DOMUZDAN ÖĞRENDİ"

"Baanksy", resim yeteneğini, daha önce fırça kullanarak eserler üreten ve dünya çapında tanınan "Pigcasso" adlı ünlü domuzdan öğrendi. "Pigcasso"nun yaptığı resimler 800 bin sterline kadar alıcı bulmuş, hatta George Clooney gibi ünlü isimlere bile satılmıştı.

Baanksy, geçen yıl Pigcasso’nun ölümünden önce onunla aynı ağılda yaşamış ve yeteneğini geliştirerek 17 resim yapmıştı.

ÖZEL DEDEKTİF TUTULDU

"Baanksy"yi bulmak için çiftlik sahibi Joanne Lefson, iki özel dedektif tuttu ve 50 bin sterlinlik ödül koydu.

"Baanksy"nin akıbeti belirsizliğini korurken, sanatseverler ve hayvanseverler büyük bir merakla koyunun bulunmasını bekliyor.