Ünlü şarkıcı Card B, seyircisine mikrofon fırlattı

Ünlü rap şarkıcısı Cardi B, bir hayranının içkisinin üzerine sıçramasına sinirlenip elindeki mikrofonu seyircisine fırlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.07.2023 - 13:11
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Ünlü rapçi Cardi B, Las Vegas'ta DJ'e mikrofon fırlatmasının üstünden 24 saat geçmeden seyircisine mikrofon fırlattı. Bir hayranın üzerine içki sıçratmasına sinirlenen Cardi B, elindeki mikrofonu seyirciye fırlatırken görüntülendi. 

Mail Online'da yer alan habere göre, gerçek adı Belcalis Marlenis Almánzar olan Cardi B'nin, aşırı sıcaktan şikayet ederken hayranlarından üzerine su atmalarını istediği belirtildi. 

Cardi B, bu talebini içki fırlatarak yerine getiren hayranına sinirlendi ve elindeki mikrofonu kalabalığa doğru fırlattı. Güvenlik, yaşanan olaya hızla müdahale etti. 

Ünlü rapçi, bir gece önce de Las Vegas’taki performansı sırasında, DJ’in şarkılarını çok erken kestiğini iddia ederek sinirlendi ve DJ’e mikrofon fırlattı.


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