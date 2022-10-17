Ünlü Türk radyocu Koray Alpergin Londra'da bir ormanlık alanda ölü bulundu

17 Ekim 2022 Pazartesi, 12:42

İngiltere’nin ünlü DJ'lerinden ve yıllardır radyoculuk yapan Koray Alpergin’den Perşembe gününden beri haber alınamıyordu. Ailesinin ve arkadaşlarının günlerdir aradığı Alpergin’den dün gece kötü haber geldi. Alpergin, ormanlık bir alanda ölü olarak bulundu.

Londra radyosu Bizim FM’in sahibi olan 43 yaşındaki Türk DJ’in cesedi, dün Essex kentinde polis tarafından bulundu.

Alpergin’in iki gün önce İstanbul’dan gelen 23 yaşındaki kız arkadaşı ile evinin önünden kaçırıldığı iddia edilmişti. Polisten yapılan açıklamada, kız arkadaşı olduğu bildirilen kadının bulunduğu ve fiziksel olarak zarar görmediği belirtildi.

TÜRK POLİSİ DE DESTEK VERDİ

Türk polisinin olayın soruşturulmasında İngiltere makamlarına yardımcı olduğu açıklandı.

Alpergin’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Ünlü Türk DJ’in ölümünün ardından hayranları sosyal medyadan üzüntülerini dile getirdi. Alpergin’in program yaptığı radyo kanalı T-Vine; “Alpergin’in zamansız ölümü bizi derinden yaraladı. Radyo programlarıyla binlerce insanı neşelendiren, parlak, evrensel olarak sevilen bir adamdı” ifadelerinde bulundu.

Polis, olayla ilgili üç kişinin tutuklandığını ve gözaltında tutulduklarını açıkladı. Alpergin ve kız arkadaşı bir süredir aranıyordu.



