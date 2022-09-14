Ünlü yönetmen Jean-Luc Godard’ın ölüm nedeni açıklandı

14 Eylül 2022 Çarşamba, 13:27

Fransız yeni dalgasının önemli figürlerinden Jean-Luc Godard, 91 yaşında hayata veda etti.

AFP'nin haberine göre, Godard’ın temsilcisi Patrick Jeanneret, ünlü yönetmenin gönüllü olarak yaşamına son vermek için İsviçre'deki yasal yöntemleri tercih ettiğini söyledi.

Yönetmenin eşi Anne-Marie Miéville ve yapımcıları, İsviçre'deki evinde, "yakınlarıyla çevrili bir şekilde huzur içinde öldüğünü" doğruladı.

Ailenin yakınlarından biri Fransız gazetesi Libération'a yaptığı açıklamada, "Hasta değildi, yalnızca yorgundu. Bu sebeple hayatına son vermeye karar verdi. Bu onun kararıydı" diyerek ünlü yönetmenin yardımlı intihara başvurduğunu ifade etti.

Yönetmene yakın başka bir kişi de bu bilgiyi doğruladı.