Dünyaca ünlü metal grubu Sepultura Türkiye’ye geliyor
İstanbul’da 1-2-3 Temmuz tarihlerinde yapılacak Milyonfest Metal Kampı'nda dünyaca ünlü metal grubu Sepultura sahne alacak.
İstanbul Milyon Beach Kilyos’ta 1-2-3 Temmuz tarihlerinde Milyonfest Metal Kampı düzenlenecek.
Müzikseverlerin 3 gün boyunca metal müziğin yanı sıra deniz, kum ve güneşin tadını çıkaracağı kampta Brezilyalı metal grubu Sepultura, Hollandalı death metal grubu God Dethroned, Yunan trash metal grubu Suicidal Angels, İsveçli death metal grubu Necrophobic konser verecek.
Kampta Türk metal gruplarından da Pentagram, Black Tooth, Nekropsi, Sülfür Ensemble’ın da aralarında olduğu sevilen sanatçılar sahne alacak.
Video Haberler
- Otomobilde mahsur kalan kadın kurtarıldı
- Ankara'da kaçak tütün ve makaron operasyonu
- Sabiha Gökçen metrosu için tarih verdi
- Kaçak 'inci kefali' avcılarına operasyon
- İstanbul'da 34 ton kaçak içki ele geçirildi
- Diyarbakır'da baba-oğula silahlı saldırı
- Vedat Bilgin'den açıklama
- CHP'li belediye başkanı Akay'a saldırı
- Dayısıyla tartıştı, fenalaşıp yaşamını yitirdi
- Çay bahçesinde kadın cinayeti
En Çok Okunan Haberler
-
- Reuters ve Bloomberg böyle gördü
- 'Erdoğan sonrası dönem'e hazırlık iddiası
- Akşener'den 'HDP' açıklaması
- Karanlıkta basın toplantısı
- Eski bakan yaşamını yitirdi
- Akşener'den Kılıçdaroğlu'na 'fatura' çağrısı
- Son anketten Cumhur'a kötü haber
- Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması
- '3 eski bakan fısıltılarla Erdoğan'ı anlattı...'
- 'AK Parti'ye yakın bazı kaynaklar...'