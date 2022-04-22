Dünyaca ünlü metal grubu Sepultura Türkiye’ye geliyor

22 Nisan 2022 Cuma, 12:15

İstanbul Milyon Beach Kilyos’ta 1-2-3 Temmuz tarihlerinde Milyonfest Metal Kampı düzenlenecek.

Müzikseverlerin 3 gün boyunca metal müziğin yanı sıra deniz, kum ve güneşin tadını çıkaracağı kampta Brezilyalı metal grubu Sepultura, Hollandalı death metal grubu God Dethroned, Yunan trash metal grubu Suicidal Angels, İsveçli death metal grubu Necrophobic konser verecek.

Kampta Türk metal gruplarından da Pentagram, Black Tooth, Nekropsi, Sülfür Ensemble’ın da aralarında olduğu sevilen sanatçılar sahne alacak.