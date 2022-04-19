Ünlü bisikletçi Bradley Wiggins, istismara uğradığını açıkladı

19 Nisan 2022 Salı, 18:25

Fransa Bisiklet Turu'nu 2012 yılında kazanan ve olimpiyat oyunlarında beş altın madalyası bulunan eski bisikletçi Bradley Wiggins, İngiliz basınına verdiği röportajda çocukken maruz kaldığı istismarı, hem babası hem de üvey babasıyla olan zor ilişkisini anlattı.

Eurosport'un aktardığına göre, röportajda, geçirdiği depresyona ve zihinsel sağlık sorunlarına yol açan konulara değinen bisiklet sporunun önemli isimlerinden Wiggins, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığını ve bunu asla kabul edemediğini açıkladı.

"DIŞLANDIM"

Küçükken antrenörü tarafından cinsel istismara uğradığını belirten Wiggins, "13 yaşlarındaydım. Bu durum beni çok etkiledi. Üvey babam bana karşı şiddet yanlısıydı. Likralı ürünler giyiyorum diye küfür ediyordu. Bu yüzden yaşadığım şeyleri ona anlatamadım" dedi.

41 yaşındaki Bradley Wiggins, çocukken yalnız olduğuna değinerek "Bulunduğum çevreden hep çıkmak isterdim. Dışlanmış bir bireye dönüştüm. Gençken oldukça gariptim ve bisiklete binmenin sıkıntılardan kaynaklandığını düşünüyorum" diye konuştu.

"BABAM ALKOLİKTİ"

Wiggins, kendisi gibi bisikletçi olan babası hakkında da açıklamalarda bulundu.

Wiggins, "Ben çok küçükken babam bizi terk etti. 2008 yılında öldürüldü. 18 yaşıma geldiğimde onunla ilk kez tanışmıştım. Öldürülmeden birkaç yıl öncesine kadar da konuşmamıştık. O benim kahramanımdı. Kendimi ona kanıtlamak istedim. Kendisi iyi bir bisikletçiydi. Çok daha iyisi olabilirdi ama yeteneğini harcadı. Alkolikti ve manik depresifti" dedi.

Elde ettiği başarıların arkasından dikkatlerin üzerine toplanmasından dolayı da sorunlar yaşadığını ifade eden Bradley Wiggins, "Fransa Bisiklet Turu ve olimpiyat oyunlarında başarılar elde ettikten sonra hayatım asla aynı olmadı. Başarıyla gelen bu ün ve övgüye itildim. Ben içe dönük biriyim. Büyük ihtimalle hayatımın en mutsuz dönemiydi" ifadelerini kullandı.