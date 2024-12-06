Ürdün, Suriye ile olan sınır kapısını kapattı
Ürdün İçişleri Bakanı Mazin el-Furaye, Suriye'nin güneyindeki güvenlik durumları nedeniyle Suriye sınırındaki Cabir Sınır Kapısı'nın kapatıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Furaye'nin açıklaması Ürdün haber ajansı PETRA'da yer aldı.
Açıklamada Furaye, Ürdün ile Suriye sınırındaki Cabir Sınır Kapısı'nı Suriye'nin güneyindeki güvenlik durumları nedeniyle kapatma kararı aldıklarını belirtti.
Furaye, Suriye'deki olayların yakından takip edildiğini ifade etti. Karara göre Ürdünlülerin ve Ürdün'e ait tırların ülke topraklarına dönmesine izin verilecek, Suriye topraklarına giden tırların çıkışı ise yasak olacak.
Etiketler: #Ürdün #suriye #sınır kapısı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'HTŞ'yi kim finanse ediyor' sorusuna yanıt verdi
- Erdoğan'dan cihatçılara açık destek!
- 'En çok aranan' tetikçi yakalandı!
- Galata Kulesi'nde korkunç olay
- Canlı yayında 'HTŞ' kavgası
- 'Narin'in iç çamaşırında bulunan PSA'ya sessiz kalındı!'
- Suriye'nin kuzeyinden peş peşe açıklamalar!
- Hakan Ateş 27 yıl sonra görevi bıraktı!
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Suriye' tepkisi!
- Ünlü şef Somer Sivrioğlu'na hapis cezası!