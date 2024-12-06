Ürdün, Suriye ile olan sınır kapısını kapattı

Yayınlanma: 06.12.2024 - 20:17

Güncelleme: 06.12.2024 - 20:17

İçişleri Bakanı Furaye'nin açıklaması Ürdün haber ajansı PETRA'da yer aldı.

Açıklamada Furaye, Ürdün ile Suriye sınırındaki Cabir Sınır Kapısı'nı Suriye'nin güneyindeki güvenlik durumları nedeniyle kapatma kararı aldıklarını belirtti.

Furaye, Suriye'deki olayların yakından takip edildiğini ifade etti. Karara göre Ürdünlülerin ve Ürdün'e ait tırların ülke topraklarına dönmesine izin verilecek, Suriye topraklarına giden tırların çıkışı ise yasak olacak.