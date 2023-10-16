Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, 10. gününde Filistin-İsrail çatışması ele alındı.

İHA
Yayınlanma: 16.10.2023 - 14:42
Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreç, bölgede artan gerilim ve çözüm için atılması gereken adımlar ele alındı.

Erdoğan, görüşmede çatışmaların bir an önce sona ermesinin bölge ve dünya barışı adına önemli olduğunu, Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması için Türkiye’nin yoğun çaba sarf ettiğini, gerilimi artırıcı adımlardan uzak durulması gerektiğini ve İsrail-Filistin meselesinde karşılıklı atılacak müspet adımların kalıcı çözümü beraberinde getirebileceğini ifade etti.


Recep Tayyip Erdoğan ibrahim reisi

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