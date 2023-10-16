Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, 10. gününde Filistin-İsrail çatışması ele alındı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreç, bölgede artan gerilim ve çözüm için atılması gereken adımlar ele alındı.
Erdoğan, görüşmede çatışmaların bir an önce sona ermesinin bölge ve dünya barışı adına önemli olduğunu, Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması için Türkiye’nin yoğun çaba sarf ettiğini, gerilimi artırıcı adımlardan uzak durulması gerektiğini ve İsrail-Filistin meselesinde karşılıklı atılacak müspet adımların kalıcı çözümü beraberinde getirebileceğini ifade etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- 65 yaş üzeri ücretsiz ulaşıma kısıtlama kararı!
- Çok konuşulacak 'Soylu' iddiası
- Gazze davası nasıl satıldı?
- 21 yaşındaki genç gizemli parşömenin şifresini çözdü
- 'Müjde' ikramiyeye bir darbe daha!
- Beklenmedik Filistin hamleleri
- 'Cübbeli'den Hamas'a sert çıkış
- Polat çifti emniyete gitti: Plaka detayı dikkat çekti!
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı
- Özgür Özel'den yanıt geldi!