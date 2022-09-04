Ürdün'de 'Tetikte Aslan 2022' tatbikatı başladı

04 Eylül 2022 Pazar, 13:46

Ürdün'de 27 ülkenin ve 5 bin 300 askeri ve sivil personelin katılımıyla düzenlenen "Tetikte Aslan 2022" askeri tatbikatı başladı.

Ürdün Ordu Sözcüsü Albay Mustafa el-Hayari ile ABD güçlerinin sözcüsü Albay Smith, başkent Amman'da ortak basın toplantısı düzenledi.

El-Hayari, 4 bin 300 asker ile bin sivilin katılımıyla bugünden başlayarak 15 Eylül'e kadar sürecek "Tetikte Aslan" tatbikatının, 8'i Arap, 17'si dost ülke olmak üzere (ev sahibi ülke olan ABD ve Ürdün'e ek olarak) 27 ülkenin katılımıyla başladığını ifade etti.

Ürdün silahlı kuvvetlerine ait ülkedeki tüm alanlarda gerçekleştirilecek tatbikatın, terörle mücadele ile hava füze kabiliyetini artırmanın yanı sıra, katılan taraflar arasındaki askeri deneyim alışverişinin geliştirilmesi ve aralarındaki ortak çalışmada uyumu sağlamayı amaçladığını ifade eden el-Hayari, tatbikatın çeşitli stratejik amaçları da hedeflediğini aktardı.

El-Hayari, tatbikata hangi ülkelerin katıldığı bilgisine yer vermedi.

Ürdün'de 2011'den bu yana her yıl düzenlenen "Tetikte Aslan" tatbikatı, karada ve havada ordunun farklı birimlerinin yanı sıra ülkedeki diğer güvenlik kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştiriliyor. Ürdün ve ABD'nin ortaklaşa düzenlediği tatbikata farklı ülkelerden de katılım sağlanıyor.