Üretim durduruldu, enerji piyasaları sarsıldı: Avrupa'da doğal gaz fiyatları fırladı!

Dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üreticilerinden KatarEnergy’nin saldırı sonrası üretimi durdurduğunu açıklamasıyla Avrupa’da doğalgaz fiyatları yaklaşık yüzde 50 arttı.

Ortadoğu’daki çatışmalar nedeniyle enerji arzında yaşanan kesintiler, küresel piyasalarda yeni bir kriz endişesi yarattı.

KatarEnergy, iki tesisine yönelik “askeri saldırı” sonrası operasyonlarını geçici olarak durdurduğunu duyurdu.

Şirket, dünya LNG arzının yaklaşık yüzde 20’sini karşıladığı için alınan kararın küresel enerji piyasalarında doğrudan etkili olduğu belirtiliyor.

Doğalgaz fiyatları gün içinde zaten yüzde 20’den fazla yükselmişti. Bunun temel nedeni, Katar LNG’sinin uluslararası pazarlara ulaştığı Hürmüz Boğazı’nda tanker geçişlerinin neredeyse tamamen durması oldu.

Uzmanlara göre şu anda boğazdan geçen LNG gemisi bulunmuyor ve yaklaşık 20 tanker yükleme için bekliyor.

SALDIRILAR ENERJİ ÜRETİMİNİ VURDU

Ortadoğu’da üçüncü gününe giren saldırılar sonucu Katar LNG üretimi durdurulurken, Suudi Arabistan’da günlük 550 bin varil kapasiteli Ras Tanura rafinerisi önlem amaçlı kapatıldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde birçok şirket petrol üretimini askıya alırken, İsrail açıklarındaki Leviathan ve bazı gaz sahalarında da üretim geçici olarak durduruldu.

Enerji altyapısındaki kesintiler ve Hürmüz Boğazı’ndaki lojistik aksama nedeniyle petrol fiyatları yüzde 13 artarak varil başına 82 doların üzerine çıktı. Bu seviye, Ocak 2025’ten bu yana görülen en yüksek fiyat olarak kaydedildi.

İran’ın petrol ihracatının büyük bölümünün işlendiği Harg Adası’nda patlama sesleri duyulduğu bildirildi.