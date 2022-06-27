Avrupa Komisyonu'ndan açıklama: 'Doğalgaz sevkiyatı daha da düşebilecek'

Avrupa Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Kadri Simson, Rusya'dan Avrupa Birliği'ne doğalgaz sevkiyatının geçen seneki seviyenin yarısına indiğini ve daha da düşebileceğini söyledi.

Reuters
27 Haziran 2022 Pazartesi, 11:29
Avrupa Komisyonu'ndan açıklama: 'Doğalgaz sevkiyatı daha da düşebilecek'
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından uygulamaya alınan yaptırımlar kapsamında Rus enerji arzı ciddi anlamda daralmış, Avrupa'nın Rus doğalgaz ve petrolüne olan bağımlılığı belirgin hale gelmiş, ülkeler farklı arz kaynakları için arayışa girmişti.

Simson Avrupa Birliği enerji bakanlarının doğalgaz arzına yönelik olası yeni şokları azaltmaya çalışacakları Lüksemburg'daki toplantının öncesinde yaptığı açıklamada "Daha hazırlıklı olmamız için hem ülkeler, hem komisyon olarak atmamız gereken somut adımları bakanlara açıklamayı planlıyorum" dedi.

Avrupa Komisyonu Temmuz'da AB'ye doğalgaz arzında meydana gelebilecek şoklarla ilgili bir AB planı sunacak.

 


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