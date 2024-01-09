Üst düzey Hizbullah komutanına suikast
İsrail tarafından Lübnan’ın güneyine düzenlenen SİHA saldırısında, Hizbullah’ın üst düzey komutanlarından Wissam Tawil öldürüldü.
İsrail, Lübnan’ın güneyine saldırılar düzenlemeye devam ediyor.
Lübnan güvenlik kaynakları, İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki Khirbet Selme’ye düzenlediği SİHA saldırısında Hizbullah’ın üst düzey komutanlarından Wissam Tawil’in öldürüldüğünü, saldırıda Tawil’in içerisinde bulunduğu aracın hedef alındığını belirtti.
Ölümü Hizbullah tarafından doğrulanan Tawil, 7 Ekim’den bu yana İsrail tarafından öldürülen en üst düzey Hizbullah komutanı olarak kayıtlara geçti.
Hizbullah’a 1989 yılında katılan 58 yaşındaki Tawil, İsrail’e karşı çok sayıda saldırıda görev aldı.
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