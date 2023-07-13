Üst düzey Rus general görevden alındı

Yayınlanma: 13.07.2023 - 10:34

Güncelleme: 13.07.2023 - 10:35

Rusya'nın üst düzey generallerinden biri, Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'daki savaş planlarını eleştirdikten sonra görevinden alındığını ve üstlerini, Rus birliklerini "sırtından bıçaklamakla" suçladı.

Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki 58. Birleşik Silahlar Ordusu'ndan sorumlu olan Tümgeneral Ivan Popov, görevden alınmasını ve üstlerini nasıl eleştirdiğini anlatan bir sesli not yayınladı.

Sesli not, birkaç Rus askeri blog yazarının Telegram kanallarının yanı sıra Rusya Devlet Duması üyesi ve emekli bir general olan Andrey Gurulev tarafından da yayınlandı.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov tarafından derhal görevinden "kovulduğunu" kaydeden Popov, ya patronlarına duymak istediklerini söylemek ya da "maçaya maça demek" seçenekleriyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

"EN ZOR ZAMANDA ORDUMUZUN BAŞINI KESTİ"

Popov, "Modern savaşın en büyük trajedisine, topçu keşif ve muharebe eksikliğine ve düşman topçusunun neden olduğu çok sayıda ölüm ve yaralanmaya dikkat çektim. Bugün birçok tümen alay komutanının söylediği gibi, Ukrayna ordusu, askerlerimize cephe hattında karşı gelemedi. Ancak, üst düzey komutanımız bizi arkadan vurdu, en zor ve gergin anda ordumuzun başını haince ve alçakça kesti" ifadelerini kullandı.

Popov, Kremlin'i, cephede silah ve cephane eksikliğinin yanı sıra bu eksiklikten kaynaklanan kitlesel Rus kayıpları konusunda sorgulamaya karar verdiğini belirterek, üstlerini, "birlikleri rotasyona tabi tutmaya ve uzun süredir cephede savaşanları rahatlatmaya" çağırdığını da sözlerine ekledi.

GENERAL POPOV

Popov, 2022 yılında Ukrayna'nın doğusundaki Kharkiv'e bağlı Balakliya bölgesinde Rus güçlerinin komutanıydı. Popov'un komuta ettiği birlik, Eylül ayında Kiev güçleri tarafından Harkov'dan çıkarıldı ve Kremlin'in "yeniden toparlanma" çabası olarak adlandırdığı dağınık bir geri çekilme yaşandı.

Popov, daha sonra Rusya'nın Zaporijya'daki 58. 58. Birleşik Silahlar Ordusu'nun komutasına verildi.