Ürologdan 'idrar' uyarısı: Ayakta yapılması, mesane sağlığı için zararlı

Yayınlanma: 31.05.2023 - 10:25

Güncelleme: 31.05.2023 - 10:44

Merkezi Birleşik Krallık'ta bulunan ve dünya genelinde faaliyet gösteren internet tabanlı pazar araştırması ve anket şirketi ''YouGov'' geçen cuma günü bir rapor yayımladı.

Raporda yer alan ve 13 ülkeden 7 binden fazla erkeğin katıldığı ankete göre erkekler idrarını ayakta yapmayı tercih ediyor.

Daily Star'da yer alan habere göre, erkekler daha sağlıklı ve hijyenik bir yolu olmasına rağmen idrarını yanlış yapıyor.

"OTURMAK DAHA FAYDALI"

Dr.Gerald Collins, verdiği demeçte erkeklerin oturarak idrar yapmasını tavsiye ederek, bunun ''daha hijyenik ve mesane sağlığı için daha iyi'' olduğunu söyledi.

Ürolog, oturmanın pelvik kasların ve omurganın tamamen gevşemesini sağlayarak idrar yapmayı kolaylaştırdığını açıkladı.

Dr Collins, yaşlı erkeklerin oturarak idrar yapmalarının faydalı olduğunu savundu.

Raporda yer alan ankete göre idrarını her zaman oturarak yapan erkeklerin oranının en yüksek olduğu ülke %40 ile Almanya olurken, bunu en az yapan ülke ise %5 ile Singapur oldu.