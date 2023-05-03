Çocuğunuz uykusunda idrar kaçırıyorsa dikkat!

Yayınlanma: 03.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 03.05.2023 - 07:00

Çocuk Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cevdet Kaya, çocuklarda görülen uykuda idrar kaçırma konusunda açıklamalarda bulundu.

“İÇE KAPANMA OLABİLİR”

Tıpta ‘enürezis nokturna’ olarak adlandırılan uykuda idrar kaçırmanın, çocuklarda oldukça sık görüldüğünü dile getiren Prof. Dr. Kaya, 5 yaşını doldurmuş çocuklarda görülmesinin tıbben normal olarak kabul edilmediğini ve tedavi gerektiren bir durum olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Kaya, “Yatak ıslatması olan çocuklar bazen her gece, bazen haftada 2-3, bazen ise bir gecede birkaç defa alt ıslatma yaşayabilmektedir. Alt ıslatan çocuklarda okul başarısızlığı, sosyal ortamlardan uzak durma eğilimi, içe kapanma gibi davranışsal problemlerin olabileceğini gösteren çalışmalarımız mevcuttur” diye konuştu.

“ARKASINDA DERİN UYKU SORUNU OLABİLİR”

Yatak ıslatmasının bazı çocuklarda görülüp, bazı çocuklarda görülmemesinin nedenlerine değinen Prof. Dr. Kaya, şu bilgileri paylaştı:

“Öncelikle ailesel etkenler ön plandadır. Yatak ıslatan çocukların anne-babalarında ya da yakın akrabalarında da çocukluk dönemlerinde alt ıslatma olma ihtimali yüksektir. İkinci sebep, derin uyku problemleridir. Bu çocukların bir kısmında daha derin uyku ve uyanma zorluğu yaşandığı gösterilmiştir. Bir başka neden ise mesane yani idrar kesesinin aşırı aktif kasılmaları yani uygunsuz zamanlarda, mesela uykuda kasılmalar ile idrar kaçırmasının olmasıdır.”

“İLERİ TETKİKLER GEREKEBİLİR”

Tanı koyma ve tedavi sürecinden bahseden Prof. Dr. Kaya, “Alt ıslatmanın tanısı hikâyenin dikkatli olarak alınması ve basit idrar tahlili ile konulsa da bazen üriner sistem ultrasonu ve gerekli ileri tetkikler de gerekebilmektedir. Sadece gece alt ıslatan çocuklarda tedavide sıvı kısıtlaması, motivasyon ve medikal tedavi uygulanır. Gündüz alt ıslatması da bulunan çocuklarda farklı bir medikal tedavi de reçeteye eklenmektedir” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUĞUNUZU SUÇLAMAYIN”

Ailelere uygulayabilecekleri önerilerde bulunan Prof. Dr. Kaya, “Alt ıslatan çocuğunuz 5 yaşını doldurmuşsa, en uygun zamanda çocuk ürolojisi doktoruna başvurun. Alt ıslatma durumunda çocuğun suçlanmaması gereklidir. Tedavisi erken yaşlarda daha da kolaydır. Gündüz alt ıslatması da bulunan çocuklarda ileri tetkik ve tedavi gerekebileceğinden, çocuğunuzun gündüz okulda ya da evde tuvalet alışkanlıklarına dikkat edilmelidir” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.



