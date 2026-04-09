Uyarı yapmadan saldırdı, en az 303 kişi öldü: Netanyahu'dan 'Lübnan'la müzakere' talimatı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı açıklamada, dün toplanan Güvenlik Kabinesi'ne Beyrut yönetimiyle mümkün olan en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatını verdiğini duyurdu.

Netanyahu, "Lübnan'ın İsrail ile doğrudan müzakere açılması yönündeki tekrarlanan çağrıları doğrultusunda dün kabineye en kısa sürede Lübnan ile doğrudan müzakerelere başlanması talimatını verdim" dedi.

Netanyahu, doğrudan müzakerelerin Hizbullah’ın silahsızlandırılması ve iki ülke arasında "barışçıl ilişkiler kurulmasına" odaklanacağını ileri sürdü.

UYARI YAPMADAN 100 HAVA SALDIRISI YAPTI: EN AZ 254 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin Lübnan'ı kapsayıp kapsamadığı konusunda çelişkili iddialar ortaya atılırken İsrail ordusu, 8 Nisan Çarşamba günü başkent Beyrut ile Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı gerçekleştirmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in dün düzenlediği eş zamanlı saldırılarda 303 kişi hayatını kaybetti, 1150 kişi yaralandı.

Söz konusu saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayıtlara geçmişti.