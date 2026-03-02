Uydu görüntüleri ortaya çıkardı: İran’ın savaş gemileri yanıyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X hesabından yaptığı açıklamada İran’a yönelik sert ifadeler kullandı.

Açıklamada, “İki gün önce İran rejiminin Umman Körfezi’nde 11 gemisi vardı, bugün ise sıfır” denildi.

CENTCOM, İran yönetiminin uzun yıllardır Umman Körfezi’nde uluslararası deniz taşımacılığını taciz ettiği ve saldırılar düzenlediğini ileri sürerek, “O günler geride kaldı” ifadelerine yer verdi.

Uydu görüntülerine göre, İran’ın Bender Abbas kentindeki askeri limanda bulunan birden fazla gemiden yükselen yoğun dumanlar dikkat çekti.

Pazartesi öğleden sonra kaydedilen görüntülerde, limandaki çeşitli askeri unsurların alev aldığı görülüyor.

Analizlere göre saldırılarda özellikle limandaki en büyük gemilerin hedef alındığı değerlendiriliyor.

Yaklaşık 230 metreyi aşan bir geminin, daha önce petrol tankeri olarak kullanılırken helikopter pisti bulunan bir deniz platformuna dönüştürüldüğü belirtiliyor.

Görüntülerde çok sayıda küçük gemi ile en az bir denizaltının ise hasar almadan kaldığı görülüyor.

YANGINLAR 24 SAATİ AÇTI

The New York Times tarafından analiz edilen uydu görüntülerinde, Bender Abbas’taki İran deniz üssünde en az dört askeri gemiden yoğun duman yükseldiği ve yangınların 24 saatten uzun süredir devam ettiği bildirildi.

Paylaşılan karelerde dikkate değer bir kurtarma ya da müdahale çalışmasının görülmediği ifade edildi.

Pazar sabahına ait bir başka görüntüde ise biri kuru havuzda bulunan iki fırkateynin yanmakta olduğu, limanın farklı noktalarından da yoğun dumanların yükseldiği kaydedildi.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik devam eden saldırılarla ilgili “İran donanmasına ait 9 gemiyi imha ettiğimizi ve batırdığımızı öğrendim” ifadelerini kullanmıştı.

Gemilerin bazılarının oldukça büyük ve önemli olduğunu belirten Trump, “Geri kalanların peşindeyiz, yakında onlar da denizin dibinde yüzecekler. Başka bir saldırıda İran'ın donanma karargahları da büyük ölçüde imha edildi” açıklamasını yapmıştı.