'Uyuşturucu gemisi' operasyonu: ABD ikinci saldırıyı kabul etti

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde ABD'nin Venezuela'ya yönelik artırdığı baskıya ilişkin gündemdeki başlıkları değerlendirdi.

Leavitt, eylül ayında Savunma Bakanı Hegseth'in, Venezuela açıklarında "uyuşturucu taşıdığı" öne sürülen gemiye ikinci saldırı emrini vererek ilk taarruzdan sonra yanan gemiye tutunan iki kişinin öldürüldüğü yönündeki iddiaları doğruladı.

ABD'li sözcü, Amerikan Washington Post'un konuyla ilgili haberine ilişkin sorulara yanıt verirken Hegseth'in bölgede görev yapan Amiral Frank Bradley'e yanan gemiye ikinci saldırı talimatını verdiğini ifade etti.

Leavitt, "Başkan Trump ve Bakan Hegseth, Başkan tarafından belirlenen uyuşturucu taşıyan terörist grupların savaş yasalarına göre ölümcül saldırılara maruz kalabileceğini açıkça belirtmişti. 2 Eylül'deki söz konusu saldırılarla ilgili Bakan Hegseth, Amiral Bradley'e bu saldırıları gerçekleştirme yetkisi vermişti" dedi.

Washington Post gazetesinin haberinde ABD donanmasına bağlı askeri unsurların, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen gemiye 2 Eylül'de saldırı düzenlediği ve ilkinden yaralı kurtulup gemiye tutunan iki kişinin ikinci saldırıda öldürüldüğü öne sürülmüştü.

Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın bugün yerel saatle 17.00 sularında (TSİ 01.00) Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibiyle Venezuela ile ilgili son durumu ele alacağını açıkladı.

Venezuela ile ilgili sıcak başlıkları Trump'ın yakından takip ettiğini vurgulayan Leavitt, bu ülke kaynaklı "sorunların" bu görüşmede ele alınacağı bilgisini verdi.