Laboratuvarda üretildi: Alzheimer'a karşı yeni keşif

Bilim insanları, Alzheimer'a karşı yeni bir protein keşfetti. Laboratuvar ortamında üretilen proteinin, "büyük umut vaat ettiği" belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 13:44
Laboratuvarda üretildi: Alzheimer'a karşı yeni keşif
Abone Ol google-news

Laboratuvarda üretilen çığır açıcı yeni bir protein sınıfının, Alzheimer hastalığı gibi nörodejeneratif rahatsızlıklara karşı vücudun savunmasını güçlendirmede "büyük umut vaat ettiği" yeni bir araştırmada belirtildi.

Bilim insanları laboratuvarda üretilen bu protein polimerlerinin Alzheimer, Parkinson ve kas erimesine yol açan amiyotrofik lateral skleroz (ALS) gibi güçten düşüren birçok nörodejeneratif hastalığa karşı korunmada kritik önem taşıdığı bilinen vücudun antioksidan tepkisini güçlendirebileceğini söylüyor.

Göz Atın
Lise öğrencisi, Alzheimer hastalığının teşhisine yönelik yapay zeka modeli geliştirdi

Lise öğrencisi, Alzheimer hastalığının teşhisine yönelik yapay zeka modeli geliştirdi
Bilim insanları açıkladı: İki asteroid ve Ay'da bulundu

Bilim insanları açıkladı: İki asteroid ve Ay'da bulundu

Bu hastalıkları birbirine bağlayan ortak nokta, hücrelerde yüksek derecede reaktif iyon ve kimyasalların birikerek doku ve organlarda stres yaratması.

Vücudun doğal antioksidan tepkisinin, birçok nörodejeneratif hastalıkta faktör olan ve oksidatif stres diye bilinen duruma karşı korumada anahtar görevi gördüğü biliniyor.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, son araştırmada bilim insanları, vücudun antioksidan tepkisinde rol oynayan iki protein olan Keap1/Nrf2 arasındaki etkileşimi hedef aldı.

Laboratuvarda Nrf2'nin Keap1'le etkileşimini engelleyen sentetik bir protein geliştiren bilim insanları, bu sürecin bu tür güçten düşüren rahatsızlıklarda hasarı azaltabileceğini söylüyor.

Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden çalışmanın ortak yazarı Jeffrey Johnson şöyle diyor: 

"Nrf2'yi son 20 yılda nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde temel bir hedef olarak belirledik fakat yolu etkinleştirmeye yönelik bu yenilikçi yaklaşım, hastalığı değiştiren tedaviler geliştirmede büyük umut vaat ediyor"

Bugüne kadar bu tür sentetik küçük proteinleri kullanan geleneksel tedaviler, bu moleküllerin stabil olmaması ve hücrelere alınmaması nedeniyle yetersiz kaldı.

Artık araştırmacılar bu küçük polimerleri vücudun doğal proteinlerini taklit edecek şekilde geliştirerek hücrelerin içine nüfuz etmelerini, stabil olmalarını ve parçalanmaya direnmelerini sağladı.

Bilim insanları Keap1/Nrf2 etkileşimini engellemeye yönelik bu yeni yaklaşımın, vücudun antioksidan tepkisini geliştirerek "güçlü bir terapötik strateji" sağlayabilecek, "ileriye doğru kayda değer bir sıçramayı temsil ettiğini" söylüyor.

Çalışmanın bir diğer yazarı Nathan Gianneschi, "Modern polimer kimyası sayesinde karmaşık proteinleri taklit etmeyi düşünmeye başlayabiliriz" diye belirtiyor.

Dr Gianneschi şöyle diyor:

"Umut vaat eden şey, terapötiklerin tasarımında yeni bir yöntemin geliştirilmesinde yatıyor. Bu, geleneksel yaklaşımların zorlandığı Alzheimer, Parkinson ve bunlar gibi diğer hastalıklarla mücadele etmenin bir yolu olabilir"


alzheimer haberleri protein haberleri yeni haberleri keşif haberleri

İlgili Haberler

The Economist Türk dizilerini yazdı: 'Eski bir Osmanlı ülkesi...'

The Economist Türk dizilerini yazdı: 'Eski bir Osmanlı ülkesi...'
Ukrayna'ya veto: 'Bayraktar siparişine 3 ülkeden engel'

Ukrayna'ya veto: 'Bayraktar siparişine 3 ülkeden engel'
Büyük ikramiye vurdu sandı: Şirkete dava açtı

Büyük ikramiye vurdu sandı: Şirkete dava açtı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kentte tepki toplamıştı: AKP'nin Elbistan adayı Abdullah Yener, adaylıktan çekildi

Kentte tepki toplamıştı: AKP'nin Elbistan adayı Abdullah Yener, adaylıktan çekildi
Belediye başkanlarının maaşları ne kadar? Muhtar ve başkan maaşları 2024

Belediye başkanlarının maaşları ne kadar? Muhtar ve başkan maaşları 2024
Son dakika... Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasıyla ilgili soruşturmada şirketin Türkiye'deki müdürü yakalandı

Son dakika... Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasıyla ilgili soruşturmada şirketin Türkiye'deki müdürü yakalandı
6 kadınla aynı anda sevgili… ‘Hepsine aşığım’

6 kadınla aynı anda sevgili… ‘Hepsine aşığım’
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın o sözlerine sert yanıt: 'Milletini tehdit ederek oy isteyenden, bu milleti Allah korusun'

İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın o sözlerine sert yanıt: 'Milletini tehdit ederek oy isteyenden, bu milleti Allah korusun'
Feyza Altun’un küfürlü ‘şeriat’ paylaşımları olay oldu! Geri adım atmadı…

Feyza Altun’un küfürlü ‘şeriat’ paylaşımları olay oldu! Geri adım atmadı…
Hakkında soruşturma başlatılan Feyza Altun Cumhuriyet'e konuştu: 'Şeriat din değil politik rejimdir'

Hakkında soruşturma başlatılan Feyza Altun Cumhuriyet'e konuştu: 'Şeriat din değil politik rejimdir'
Deep Purple İstanbul konseri ne zaman? Deep Purple konser bileti nasıl alınır?

Deep Purple İstanbul konseri ne zaman? Deep Purple konser bileti nasıl alınır?