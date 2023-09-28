Uyuşturucu patronu kaçırıldı... işkence edildi... gözleri oyuldu...

Yayınlanma: 28.09.2023 - 12:25

Güncelleme: 28.09.2023 - 12:25

Meksika'nın Zacatecas eyaletinde, Sinaloa Karteli'nin önde gelen bir üyesi olan "Komutan Fatso" lakaplı uyuşturucu karteli patronu, rakip çete üyeleri tarafından kaçırıldı.

DailyStar'da yer alan habere göre, kaçırılan uyuşturucu patronuna işkence yapıldı, gözleri oyuldu, öldürüldü ve cesedi parçalara ayırıldı.

Uyuşturucu patronunun sosyal medyada yayınlanan son görüntüsünde, elleri kelepçeli şekilde sandalyade oturduğu ancak göz yuvalarının boş olduğu görüldü.

Haberde ayrıca, "Komutan Fatso"nun vahşice öldürülmesinin arkasında kaçakçılık rotalarının kontrolü için savaştığı Yeni Nesil Jalisco Karteli olduğu iddia edildi.