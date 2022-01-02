Uyuşturucu ticaretinde sık kullanılan emojiler belirlendi

02 Ocak 2022 Pazar, 15:48

Uyuşturucu ticaretiyle ilgili bilinçlendirme projesi "Tek Hap Öldürebilir" adlı kampanya dahilinde paylaşılan bilgilerde, sosyal medya veya diğer çevrim içi kanallar üzerinden yapılan uyuşturucu ticaretinde genellikle kullanılan emojilerin bir listesi verildi.

Açıklamada, "Bu referans rehberi ailelerin, başkalarına bakım verenlerin ve sosyal medya fenomenlerinin, bu dilin yasadışı uyuşturucu ticaretiyle ilişkili olarak nasıl kullanıldığını daha iyi anlamalarını sağlamayı amaçlıyor" denildi.

DEA ayrıca, "Emojiler kendi başlarına herhangi bir yasadışı eyleme işaret etmeyebilir. Fakat tanıdığınız kişinin hareketlerinde veya görünüşünde bir değişim ya da gelirinde ciddi bir azalma/artma söz konusuysa, o zaman onunla konuya dair ciddi bir konuşma yapmanız gerekebilir" uyarısında da bulundu.

DEA

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; listede paylaşılanlar arasında kar tanesi emojisinin kokain, pırlanta emojisinin metamfetamin, yonca emojisinin marihuana ve ejderha emojisinin de eroin için kullanıldığı belirtildi.

Öte yandan DEA'in 16 Aralık'ta yayımladığı bilgilerde, uyuşturucu ticareti yapıldığının tespit edildiği sosyal medya platformları da açıklandı.

Buna göre Snapchat üzerinden 34, Facebook Messenger üzerinden 28, Instagram üzerinden 14, Facebook üzerinden 10, TikTok ve YouTube üzerinden de iki uyuşturucu ticareti vakası tespit edildiği bildirildi.